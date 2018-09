Cher, France

Des épisodes de sécheresse qui risquent de se reproduire de plus en plus souvent avec le réchauffement climatique qui semble s'amorcer. Comment les agriculteurs vont-ils s'adapter en Berry ? Les chambres d'agriculture travaillent sur le sujet pour modifier certaines pratiques.

Le maïs a besoin de beaucoup d'eau pour pousser. © Radio France - Michel Benoit

La réflexion est engagée, mais ce ne sera pas la mort du maïs dont on connait pourtant les besoins énormes en eau : Jean-Michel Duthou, vice-président de la chambre d'agriculture du Cher : " Ce n'est pas une hérésie de cultiver du maïs dans le Cher, du maïs sans OGM dont les débouchés commerciaux sont assurées, pour l'alimentation animale principalement. Aujourd'hui, on pilote d'ailleurs beaucoup mieux l'irrigation des parcelles de maïs pour limiter les pompages. Et on ne connait pas de cultures d'été non consommatrices d'eau." Mais certaines en consomment moins et des tests sont lancés dans le Cher : " On voit arriver du lin, du sorgho, du millet, de la lentille, mais commercialement, il faut un débouché. On réfléchit aussi beaucoup à la production de proteïnes végétales pour répondre aux besoins exprimés par les consommateurs." Et pourquoi pas du soja ? Il faut encore bâtir les filières et rien ne se fera sans les organismes stockeurs et l'agroalimentaire.

Jean-Michel Duthou, vice président de la chambre d'agriculture du Cher. © Radio France - Michel Benoit

Il va falloir aussi penser à mieux stocker l'eau de surface et cela passera par la création de retenues d'eau qui seront bien utiles à certaines périodes de l'année, précise Jean-Michel Duthou : " On a une pluviométrie sur le département du Cher qui est toujours identique malgré le changement climatique, environ 750 mm par an, mais cette pluie ne tombe plus de manière régulière. Cette année par exemple on a eu beaucoup d'eau au printemps et plus une goutte ou presque depuis deux mois. Il faut donc qu'on s'adapte pour récupérer l'eau quand elle tombe en abondance. Il faut penser à créer des retenues pour arroser notamment les prairies et permettre ainsi aux éleveurs de ne pas piocher dès le mois d'août dans leurs stocks de fourrage d'hiver." L'agriculture absorbe 9,5 % de l'eau dans le Cher : c'est à peine plus que la consommation d'eau potable par les ménages.