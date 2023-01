Cher : l'assurance climatique convaincra t-elle les agriculteurs ?

L'état est obligé d'intervenir de plus en plus souvent pour compléter les indemnisations et le système n'était plus tenable. Aujourd'hui, le risque va être mieux réparti entre les agriculteurs, les assureurs et l'état qui a débloqué une enveloppe de 600 millions d'euros. L'assurance ne sera toujours pas obligatoire, mais cette réforme vise à doubler le nombre d'agriculteurs assurés.

Pierre Clément, vice-président de l'appellation Menetou-Salon, près de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les viticulteurs n'ont pas été épargnés ces dernières années, notamment à Menetou-Salon : "Très récemment, on a eu 2016, où on perdu presque tout à cause de gelées tardives" rappelle Pierre Clément, vice-président de l'appellation viticole. "Ensuite 2020, à cause de la sécheresse. On a fait cinquante pourcent de moins. Et puis 2021, où il y a eu des pertes très importantes à cause des gelées de printemps. Cela fait quand même beaucoup d'évènements sur un laps de temps assez court."

Les assureurs rembourseront désormais les dégâts jusqu'à 50% avec une franchise de 20%. Au dessus de 50%, l'état prendra le relais. Un bon compromis pour Pierre Clément qui avait vu sa prime d'assurance grimper l'année dernière suite au gel de 2021 : "Elle avait augmenté de 25 à 30%. Et dans la nouvelle mouture de l'assurance climatique, il semblerait que l'on puisse bénéficier d'aides allant jusqu'à 70%."

La récolte 2021 avait été amputée à cause de gelées tardives dans l'appellation Menetou-Salon © Radio France - Michel Benoit

Plus besoin de recourir au système assez restrictif et compliqué administrativement de la calamité agricole. Il nécessitait un classement de la commune en catastrophe naturelle. L'indemnisation sera calculée sur le rendement moyen des cinq dernières années, amputé de la meilleure et de la moins bonne. Un mode de calcul pas forcément favorable pour l'appellation Menetou-Salon, confrontée à trois aléas en cinq ans : "C'est quand même bien aidé globalement" estime Pierre Clément. "C'était déjà aidé par le passé. Tout le monde devrait être assuré. Ce n'est que mon avis personnel, mais je sais que si nous n'avions pas été assurés ces dernières années, nous ne serions plus là aujourd'hui."

Les futs de chêne pour parfaire la vinification © Radio France - Michel Benoit

La prime représente généralement environ 2,5% du capital assuré. Les agriculteurs non assurés continueront d'être indemnisés pour les inciter à rejoindre le système, mais à un niveau moindre.