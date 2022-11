Projet de loi immigration : les arboriculteurs du Cher espèrent beaucoup des annonces du gouvernement

Gérald Darmain, le ministre de l'Intérieur, a annoncé ce mercredi la création d'un titre de séjour "métiers en tension" pour les travailleurs sans-papiers déjà en France. Ce texte figurera dans un projet de loi qui sera débattu à l'Assemblée nationale en janvier prochain. Le gouvernement veut faciliter les recrutements notamment dans les métiers du bâtiment, la restauration ou l'agriculture.

Cela fait longtemps que les arboriculteurs du Cher demandent à pouvoir embaucher des sans-papiers. Ce souhait, les arboriculteurs ont encore pu l'exprimer au début de l'été alors qu'ils lançaient leurs recrutements pour la saison. Ils avaient invité une nouvelle fois députés et services préfectoraux dans leurs vergers pour réclamer plus de facilités dans les recrutements d'étrangers. "C'est plutôt une bonne nouvelle. Cela démontre qu'il ne faut jamais rien lâcher. Maintenant, il faut quand même être vigilant" prévient Pascal Clavier, président de la section arboriculture à la FDSEA du Cher. Pas sûr en effet que cette proposition de loi de créer un titre de séjour "métier en tension" soit votée par les députés. Les oppositions ont déjà exprimé leurs réserves, craignant de créer un appel d'air.

Les cueilleurs de pommes sont payés à la tâche © Radio France - Michel Benoit

Le gouvernement souhaite aussi supprimer le délai de carence de six mois pour les demandeurs d'asile, six mois durant lesquels ils n'ont pas le droit de travailler. Faute de candidats, la cueillette des pommes a commencé dans le Cher avec des équipes amputées d'un tiers. "Cet été, on a été hyper sollicités de la part du Maroc notamment avec des gens qui voulaient rentrer en France, en travaillant chez nous, poursuit Pascal Clavier. Evidemment, on n'a pas pu signer de contrats avec eux. Localement, on ne trouve plus assez de monde pour travailler dans nos vergers. Ces métiers intéressent moins car il faut beaucoup se donner. Des métiers qui paraissent tellement simples, qu'ils sont considérés inintéressants par certains. Alors qu'on travaille sur du vivant. Et là, on a ces candidats de l'étranger, qui ont souffert. Derrière cette souffrance, ils ont envie de se retrouver dans des métiers de base, qui n'exigent pas bac+10, mais simplement du courage et l'envie de travailler. Et on se prive de ces candidats courageux. J'espère que cela changera." Les meilleurs cueilleurs de pommes pouvant gagner jusqu'à 3.000 euros par mois affirme Pascal Clavier, peut-être de quoi reconsidérer la question !