Cher : les éleveurs attaquent le ministre de l'agriculture devant le tribunal administratif

Ils étaient une vingtaine du syndicat des Jeunes Agriculteurs et de la FNSEA du Cher, accompagnés d'élus locaux. Les éleveurs du Pays Fort ne peuvent plus bénéficier de cette Indemnité Compensatrice des Handicaps Naturels depuis 2019. Un coup dur pour eux. Ils ont donc créé un comité de défense pour mener une action en justice. Ils contestent la zone géographique de référence désormais prise en compte pour l'attribution ou non de cette aide ; les zones viticoles notamment où le chiffre d'affaires à l'hectare est plus élevé, faisant monter les chiffres de référence : " C'est un système où ils prenaient le produit brut agricole, ramené à la surface agricole sur la zone complète du Pays Fort " explique Arnaud Lespagnol, président de la FNSEA du Cher. " Cela déterminait, par rapport à la moyenne nationale, si la zone pouvait être classée en défavorisée ou pas. Mais pour construire cette moyenne, il a été pris en compte toutes les productions agricoles de la zone. Cela comprend de l'arboriculture, mais aussi les AOC Menetou-Salon et Sancerre, qui ont fait monter la moyenne de la production à l'hectare sur toute la zone. Aujourd'hui, on se retrouve avec des communes sans AOC , la majorité du Pays Fort d'ailleurs, qui sont exclues de cette aide et donc leurs éleveurs ne peuvent plus avoir accès à ces crédits. Or le produit brut à l'hectare sur de la prairie n'a rien à voir avec celui en viticulture. Il est énormément plus faible évidemment."

Les agriculteurs s'étaient mobilisés en 2016 contre la suppression de l'ICHN dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Les éleveurs réclament un nouveau mode de calcul. La mobilisation en 2016 avait permis de conserver cette aide pour une partie du Cher, mais pas le Pays fort. Or l'indemnité Compensatrice des Handicaps Naturels, peut atteindre plus de 10.000 euros pour certains éleveurs. C'est souvent ce qui constitue finalement leur bénéfice. Une vingtaine d'éleveurs ont déjà arrêté ou sont en passe de le faire d'après Arnaud Lespagnol : " Depuis 2019, des exploitations ont arrêté l'élevage et derrière, c'est des prairies qui sont à l'abandon ou encore pire, cet été, on a perdu un éleveur qui s'est suicidé parce qu'il était au fond du trou. " Plusieurs élus, dont les maires de Sancerre et d'Aubigny sur Nère étaient présents aux côtés des éleveurs devant le tribunal administratif. Le jugement devrait intervenir d'ici trois semaines.