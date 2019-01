Cher : les éleveurs vont attaquer l'état en justice

Cher, France

130 exploitations sont concernées. Elles touchaient en moyenne 10.000 euros par an. De l'argent versé par l'Europe pour compenser des handicaps naturels. La carte a été modifiée. Les éleveurs du Pays Fort sont prêts à aller en justice pour réintégrer ce dispositif des zones défavorisées. Ils s'étaient mobilisés dès fin 2017 et avaient obtenu de l'état un engagement pour des mesures alternatives, mais le compte n'y est pas selon le comité de défense puisque ces nouvelles aides seraient plafonnées à 7.500 euros par an et assujetties à une réduction des produits de traitement. Ce qui n'a rien à voir avec la compensation de handicaps naturels estime le co-président du comité de défense du Pays Fort, Johan Coquery : " On a pris contact avec un avocat spécialisé en droit administratif pour faire entendre notre bon droit. On estime que l'état ne se base pas sur les bons chiffres pour calculer le revenu à l'hectare des agriculteurs du Pays Fort. Le pays fort est englobé avec le Sancerrois où la vigne procure des revenus nettement supérieurs à l'élevage. Tout est donc faussé. Regardez comme les terres sont pentues ici et il n'y a que des cailloux. Les terres sont également très lourdes. On souffre réellement de handicaps naturels et on doit donc toujours pouvoir toucher ces aides européennes. "

Le comité de défense du Pays Fort estime que l'élevage pourrait disparaître du Pays Fort au profit de la culture de céréales. © Radio France - Michel Benoit

La bataille sera livrée devant le tribunal administratif d'Orléans ou devant le conseil d'état. 18 mois de procédure minimum pour des éleveurs qui se sentent vraiment menacés : " Bien sûr, l'agriculture ne disparaîtra pas, mais les prairies risquent d'être retournées pour semer des céréales si les éleveurs ne peuvent plus s'en sortir. Ce sera une perte pour la bio-diversité. Sans compter que l'ICHN (Indemnité Compensatoire des Handicaps Naturels) facilite également l'installation de jeunes agriculteurs et encourage à investir sur nos exploitations. Comment voulez-vous qu'on fasse une croix sur ces aides essentielles. Ce n'est pas possible. " Plus de 80 exploitants ont décidé d'adhérer au comité de défense du Pays Fort.