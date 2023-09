Cher : les pommes sont mûres

Gala, Elstar, Reine des reinettes, Honey Crunch, les premières variétés sont mûres et dès 7H00 du matin, la cueillette commence aux vergers de la Gaucherie, à Saint-Palais, au nord de Bourges. Florence Sochet en est la propriétaire avec son mari : " La récolte s'annonce plutôt bien. Beaucoup de fruits et la qualité est au rendez-vous. On a eu de la chance cette année. Pas de gel au printemps, un peu d'eau quand même. Une saison sans aléas importants."

Florence Sochet, des Vergers de la Gaucherie à Saint-Palais © Radio France - Michel Benoit

Les fortes chaleurs du moment accélèrent le murissement et la crainte, c'est de ne pas pouvoir tout cueillir à temps, d'autant qu'il est toujours aussi difficile de trouver suffisamment de main d'oeuvre. En ce début de saison, les prix sont au rendez-vous mais pas sûr qu'ils se maintienent à plus de quarante centimes le kilo, prix de revient pour les producteurs : " Nos charges augmentent comme partout : l'énergie, la main d'oeuvre. Le smic a pris dix pourcent. Ca commence par là."

Les fortes chaleurs actuelles accélèrent le murissement des pommes © Radio France - Michel Benoit

Les vergers de la Gaucherie ont reconverti sept hectares de vergers en bio ; ce qu'ils regrettent aujourd'hui car il est très difficile d'en tirer un prix correct : " C'est une catastrophe. On a mis beaucoup d'énergie là-dedans et on est perdus. On ne sait plus quoi faire. Avec l'inflation, les gens regardent leur porte-monnaie, et c'est normal, mais la demande s'est effondrée en bio."

Danièle vient d'Issoire chaque année avec son mari et des amis pour cueillir ses pommes © Radio France - Michel Benoit

Reste la cueillette en direct qui fonctionne bien : Danièle et son mari, viennent chaque année d'Issoire, en Auvergne pour cueillir eux-mêmes leurs pommes. Ils repartiront avec quatre-vingts kilos : " On vient avec des amis depuis de nombreuses années. Ca nous fait une jolie balade. On donne ensuite des pommes à la famille. C'est intéressant. C'est de la bonne qualité à un prix abordable. On cueille de l'Elstar, de la Gala, et de l'Honey Crunch qu'on aime beaucoup. Elle est très bonne et se conserve très bien." Et tout cela à moins d'un euro le kilo... rien à voir avec les prix en magasin.