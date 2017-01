Cher : un agriculteur bio attend toujours les 115.000 euros d’aides promis par l’Etat

La Politique agricole commune (PAC) prévoit le versement d’aides aux agriculteurs en reconversion dans le bio. Mais l’Etat accuse de graves retards, pouvant aller jusqu’à un an et demi, dans le cas de Sylvain Jacquin.

Sylvain Jacquin voulait être en accord avec lui-même. Le producteur laitier installé à Meillant, dans le Cher, entre Bourges et Montluçon, en avait assez d’utiliser des pesticides « à gogo », comme il dit, alors en 2014 il a lancé la reconversion de son exploitation pour devenir céréalier bio. Une bonne intention qui est devenue un cauchemar.

L’Etat doit encore lui verser 115 000 euros

Depuis un an et demi, Sylvain Jacquin n’a touché que 5 000 euros sur les 115 000 euros d’aides diverses qui lui reviennent, en application de la Politique agricole commune (PAC). L’Etat est censé aider financièrement les agriculteurs en reconversion dans le bio, par l’intermédiaire des Directions départementales des territoires (DDT).

En se lançant, l’agriculteur a contracté des crédits, fait quelques investissements dans de nouvelles machines pour pouvoir changer de filière. Sans les aides de l’Etat, il ne peut plus rembourser la banque ni payer certains fournisseurs ou négociants.

C’est la galère. La banque devait être remboursée au mois de juin. Elle ne l’est pas et elle nous menace de nous emmener aux contentieux. Le négociant où on achète et vend nos céréales bloque tout. On nous a mis dans une merde, ils ne se rendent pas compte.

Sylvain raconte avoir « peur des coups de téléphone », « peur d’aller au tribunal pour que l’exploitation s’arrête ». Il dit avoir reçu plusieurs appels et lettres d’huissiers.

Trop d’agriculteurs seraient passé au bio en même temps

Selon nos informations, les retards de versements seraient dû au succès du bio : trop d’agriculteurs auraient voulu se reconvertir dans le bio en même temps et l’enveloppe allouée par l’Etat n’aurait pas suffi à tous les aider. Et de fait, dans le Cher, rien qu’en 2016, 30 agriculteurs ont rejoint la centaine d’exploitants bio, faisant monter leur nombre à 185.

Sylvain, lui, connaît autre explication : la DDT du Cher lui aurait dit qu’un bug informatique n’avait pas permis les versements. Malgré lui, il regrette sa reconversion.

Je suis un Berrichons, je suis assez têtu et heureusement, parce que je ne sais pas comment on ferait. Enfin de compte on [les services de l’Etat, ndlr] gêne moins ceux qui font du conventionnel que ceux qui essaient de faire autre chose.

Sylvain vend ses céréales à 80 euros la tonne, et en a produit 30 quintaux la première année. En 2017, il entre dans sa troisième année d’exploitation céréalière et va pouvoir vendre sa production au prix du bio, plus élevé. Cependant aujourd’hui, il dit vivre sous le seuil de pauvreté. « On a 70 euros par semaine pour faire les courses, pour moi, ma femme et nos quatre enfants. »