Cherbourg : Le Commissaire européen à la rencontre des pêcheurs normands

Quand on est Commissaire européen en charge de l'environnement, des affaires maritimes et de la pêche, mieux vaut aimer se lever tôt. Il est 4 heures et demi lorsque Virginijus Sinkevicius entame sa visite de la criée de Cherbourg, en compagnie des élus locaux et d'Hervé Morin, le président de la région Normandie, à l'origine de l'invitation du Commissaire lituanien dans le Cotentin. "Cette visite de la criée a permis au Commissaire de constater l'importance des volumes de poissons pêchés en zone britannique", souligne le sénateur de Cherbourg, Jean-Michel Houllegatte. "Si demain, avec le brexit, les prélèvements dans cette zone deviennent impossibles, c'est toute une filière qui sera menacée".

Défendre le droit à pêcher en zone britannique

Au terme de sa visite, c'est autour d'un petit-déjeuner que Virginijus Sinkevicius s'est entretenu avec les représentants du monde de la pêche et de la conchyliculture normande. Stéphane Bonnemains est pêcheur hauturier à Cherbourg. _"_Si nous sommes privés des eaux anglaises, nous allons reporter notre effort de pêche sur les eaux normandes qui sont déjà très fréquentées par les autres pêcheurs. Ce sera compliqué de s'en sortir", témoigne le professionnel. "Je suis d'accord avec vous", assure le Commissaire avant d'ajouter, "le meilleur scénario, celui que nous défendons dans les négociations en cours, c'est que vous puissiez continuer de pêcher comme vous le faites aujourd'hui. Cependant je ne vous cache pas que nous sommes encore loin d'un accord, mais c'est la Grande-Bretagne qui a le plus à perdre".

Il n'y aura pas d'accord global sur le Brexit si nous ne parvenons pas à un accord sur la pêche

Au terme de l'entretien, le président du Comité régional des pêches de Normandie, Dimitri Rogoff est en partie rassuré sur les intentions de la Commission. "Le Commissaire européen a réaffirmé qu'il n'y aurait pas d'accord global sur le Brexit si nous ne parvenons pas à un accord sur la pêche. C'est pour nous l'assurance que la filière ne sera pas sacrifiée au nom d'intérêts plus importants". Le 8e round de négociations sur le sujet vient de débuter. Il doit durer au moins jusqu'à la mi-octobre.

Pas de condamnation des navires-usines

En marge de la question essentielle du Brexit, le Commissaire a également été questionné sur le futur de l'accord de la Baie de Granville qui fixe les règles de pêche avec Jersey, ainsi que sur la question de la concurrence future du poisson anglais sur le marché européen avec le risque de prix cassés qui feraient baisser les cours. Sur ces deux questions, le Commissaire est resté prudent estimant qu'il fallait d'abord arrêter les termes de l'accord de Brexit pour en reparler. Enfin, la question de la présence dans les eaux normandes de super-chalutiers, de véritables bateaux usines qui "pillent la ressource" a également été abordée. Pour le Commissaire européen, "ces navires respectent les règles et l'Europe ne peut qu'imaginer aider les pêcheurs plus artisanaux". Une réponse insuffisante pour les professionnels comme pour le président de Région, Hervé Morin : "Il gère une institution avec ses défauts et ses faiblesses et en l'occurrence, il y a des incohérences dans la gestion de certains sujets que l'on ne comprend pas toujours et qui provoquent parfois un sentiment d'hostilité vis à vis de l'Europe de la part de nos concitoyens".