Cherbourg, France

Les pêcheurs amateurs restent mobilisés. Une manifestation à Morlaix le mois dernier avait réuni plus de 600 personnes. Cette fois entre 700 et 900 pêcheurs (selon la police ou les organisateurs) ont défilé dans le centre-ville de Cherbourg pour dénoncer l’interdiction de la pêche au bar pour les amateurs. Avec cette directive européenne, les plaisanciers ne peuvent plus du tout prélever le bar au nord du 48e parallèle (au nord du raz de Sein dans le Finistère). Une mesure injuste et disproportionnée pour ces manifestants venus de toute la Manche mais aussi du Calvados, de Loire Atlantique et de Bretagne.

« Si le stock de bars diminue, ce n’est pas de notre fait. Certains se gavent sur les ressources naturelles et on laisse faire. Nous on se restreint en permanence. On ne va pas impacter la ressource en prenant un poisson par pêcheur. » (Marc, pêcheur amateur à Flamanville)

Plusieurs centaines de pêcheurs amateurs rassemblés à #Cherbourg contre l'interdiction de la pêche au bar. pic.twitter.com/1b88gUGU0d — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) April 7, 2018

Un impact pour l’économie

Les pêcheurs amateurs mettent aussi en avant l’impact économique d’une telle mesure. La pêche de loisir en France est un marché de 3 milliards d’euros, trois fois plus que la pêche professionnelle, rappelle Jean Lepigouchet le président du Comité départemental Manche de la pêche maritime de Loisir (CPML 50) :

« C’est toute une filière qui est touchée. Ce sont les bateaux, le matériel de pêche etc. Il y a aussi les touristes qui viennent ici pour la pêche de loisir et qui réservent des gîtes, qui vont dans les restaurants. Certains vendeurs d’articles de pêche nous disent qu’ils ont déjà une baisse de 20% de leur chiffre d’affaires. » (Jean Lepigouchet)

Les pêcheurs réunis à Cherbourg contre la directive européenne réclament un quota de pêche pour le bar © Radio France - Anthony Raimbault

Les pêcheurs ont prévu de se rassembler à nouveau à Calais la semaine prochaine contre cette interdiction de la pêche du bar