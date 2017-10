Chez Rolly Gassmann à Rorschwihr, vendanger après les autres, c'est une tradition familiale

Alors que les vendanges se terminent en Alsace, chez Rolly Gassmann à Rorschwihr, le domaine est toujours le dernier à sortir. Il faut attendre que les pépins des raisins soient mûrs avant de sortir les sécateurs. Une prise de risque et une tradition familiale qui rend les vins meilleurs.

C'est une tradition familiale qui remonte à 1611 et qui se perpétue. Chez Rolly Gassmann à Rorschwihr, près de Ribeuvillé, les premiers coups de sécateurs ne sont donnés uniquement que si les pépins des raisins sont mûrs. Une tradition : les vendangeurs du domaine sont les derniers à sortir en Alsace. Les premiers coups de sécateurs pour les auxerrois ont débuté ce mercredi, soit une vingtaine de jours après la date officielle.

Vendanger plus tard que les autres : une tradition familiale

C'est une vraie prise de risque chaque année, car le mauvais temps peut jouer des tours aux 52 hectares de vignes, mais c'est ce qui fait la réputation des vins du domaine Rolly Gassmann. Des vins qui se démarquent des autres, ils sont plus fins, plus équilibrés et plus personnels. Ils ont une très belle réputation et font le bonheur des tables étoilées et des connaisseurs.

Le raisin n'est récolté, qu'une fois que les pépins ont atteint une belle mâturité © Radio France - Guillaume Chhum

80 vendangeurs sont dans les vignes depuis mercredi sur le domaine Rolly Gassmann © Radio France - Guillaume Chhum

Nous n'avons plus de problèmes pour se garer dans les vignes, nous n'avons plus de voisins. Avec cette date tardive, nous cherchons à créer des vins magiques, qui ont une identité propre et forte", Pierre Gassmann

Vendanger si tardivement est une prise de risque qu'assume Pierre Gassmann. Cette année la prise de risque sera minime le temps est l'allié du vigneron, malgré une faiblesse de rendements attendue dans tout le vignoble alsacien, le millésime 2017 chez Rolly Gassmann devrait-être semblable à celui de 1947, qui fut le millésime du XXe siècle en Alsace.

L'état sanitaire de la vigne est très satisfaisant. Pierre Gassmann rappelle aussi que 2017 n'est pas si tardif que cela sur le plan de la date des vendanges, en 2013, les vendangeurs du domaines étaient sortis deux mois après les autres.

Les vins produits sur le domaine sont toujours de très belle qualité © Radio France - Guillaume Chhum