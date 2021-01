Chichée : avis défavorable pour le projet de méthanisation des déchets de vinification

C'est un projet en gestation depuis plusieurs années dans le Chablisien. Un projet de méthanisation pour transformer les déchets de la vinification. Evalué à 4,8 million d'euros, il est porté par la Fédération de Défense de l'Appellation Chablis ( FDAC). L'unité de méthanisation devait prendre place à Chichée, un permis avait été déposé en septembre dernier mais la Direction Départementale des Territoires (DDT), qui instruit la demande, a émis un avis défavorable sur le choix du terrain. Celui-ci pourrait d'ailleurs devenir inconstructible.

DDT comme opposants pointent du doigt le choix du terrain

Une décision qui satisfait Jean-Michel Dupré, l'un des opposants pour qui ce n'est pas le projet qui est en cause mais bien son emplacement. "On ne pouvait pas plus mal choisir" selon lui. Il oppose plusieurs arguments ainsi, " Elle ( l'unité de méthanisation) est juste dans le périmètre d'un des deux captages d'eau potable de Chablis", de plus les réseaux ( gaz ect ... ) ne vont pas jusqu'au terrain prévu pour l'instant, enfin et surtout, "il y a une petite rivière qui passe par là. L'été elle est à sec mais durant un hiver pluvieux elle déborde gentiment sur 300-400 mètres de longueur et sur 50 centimètres à un mètre de hauteur ".

Un terrain qui pourrait devenir inconstructible

D'ailleurs le Plan de Prévention des Risques est actuellement en révision autour de Chablis et ce terrain, justement, pourrait bel et bien changer de classement ... jusqu'à devenir inconstructible. "Le PPR qui est en cours de révision rend ce terrain qui était vert sur la carte, donc où l'on pouvait faire des installations, en zone d'accumulation, donc rouge et là nous ne pouvons rien construire, rien du tout" explique Adrien Michaud le Président de la FDAC qui ne cache pas sa "grosse déception", sa "frustration".

D'autant plus que le projet coûte près de 5 millions d'euros et se veut écologique. Objectif : revaloriser localement les quelques 8000 tonnes de déchets de vinification produits chaque année. Leur traitement permettrait de créer du biogaz et du digestat, de l'engrais. Un cercle vertueux qui éviterait aux camions de parcourir quelques 300 kilomètres pour leur donner une nouvelle vie.

Une réunion est prévue ce vendredi, le 15 janvier, avec la Direction Départementale des Territoires.