Chiffre du jour : 1 230 hectares de cultures de courges en PACA

Département Vaucluse, France

La tromba d'Albenga, la marina di chioggia, la blue hubbard, la caméléon ne vous disent absolument rien ? Allez, plus facile : la musquée de Provence, la butternut, la spaghetti ? On parle bien sûr de courges. En PACA, on compte 1.230 hectares de cultures de courges, pour des dizaines de sortes différentes qui se développent à une vitesse folle en ce moment dans les champs. Cela représente plus de 40.000 tonnes par an.

Le Vaucluse plus gros producteur

Avec les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse est même le premier département producteur de France, avec 18.000 tonnes ramassées chaque année. La récolte a commencé fin septembre, elle se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Dans notre département, la plupart des producteurs font au moins un peu de courges, souvent en agriculture bio ou raisonnée. Le rendement est plutôt bon : on peut récolter 33 tonnes de courges par hectare cultivé. Longtemps considéré comme le plat du pauvre, la courge est maintenant l'un des tubes de l'automne et de l'hiver. Soupe, gratin, rôties au four, elle se décline à l'infini.