Chiffre du jour : 10 000 visiteurs attendus pour le ban des vendanges ce samedi à Avignon

Ce samedi 31 août, c'est le traditionnel ban des vendanges, à Avignon. Ce rendez-vous très attendu donne le coup d'envoi symbolique de la récolte du raisin des Côtes du Rhône. Plus de 10 000 personnes sont attendues.

Avignon, France

Plus de 10 000 visiteurs attendus sont attendus ce samedi 31 août dans la capitale des Côtes du Rhône, à Avignon. C'est le traditionnel ban des vendanges, 24e édition du nom, à l'initiative des Compagnons des Côtes du Rhône. Lever le ban des vendanges, c'est obtenir l'autorisation administrative d'entamer la récolte du raisin. La pratique existait déjà dans la Rome antique et au Moyen-Âge.

Encore aujourd'hui, chaque domaine ne décide pas de son calendrier. Il s'agit d'une décision prise sous l'autorité du préfet, en présence des représentants des viticulteurs et de l'INAO, l'institut nationale de l'origine et de la qualité. Ils prennent en compte pour ça la météo et les critères du millésime. Pour cette année, la date ne devrait pas tarder à tomber.

Le programme du ban des vendanges 2019

Le ban des vendanges n'est donc pas la date officielle. Aujourd'hui, c'est plutôt un événement festif, symbolique et folklorique. En voici d'ailleurs le programme. Les festivités débutent à 17h par le défilé des confréries bachiques et la messe vigneronne en provençal. Puis un cortège sous forme de procession remonte jusqu'au rocher des Doms, pour l'ouverture symbolique des vendanges, sur le clos de la vigne, avec la première pressée du raisin. Il est écrasé et même dégusté : c'est la première gorgée de la cuvée 2019. Cette année, il viendra de Visan. Ensuite, c'est l'ouverture du bal à 21h30 jusqu'à minuit.