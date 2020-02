Les professionnels du vin s'inquiètent pour leurs exportations vers les Etats-Unis. À cause de nouvelles taxes décidées par Donald Trump, la filière est menacée. Ils estiment que 100.000 emplois directs et indirects pourraient être touchés.

Chiffre du jour : 100.000 emplois menacés en France à cause des taxes Trump sur le vin

Cent-mille emplois sont menacés dans la filière viticole française à cause des taxes décidées par Donald Trump sur les exportations vers les Etats-Unis. C'est la perspective inquiétante du comité national des interprofessions des vins, détaillée lors du Salon de l'agriculture. En tout, la filière fait travailler 500.000 personnes, de manière directe ou indirecte.

À l'automne dernier, Donald Trump s'est mis en colère après des aides versées par l'Union européenne au Airbus au détriment de l'américain Boeing. Il décide alors d'une sanction : l'augmentation de 25% des droits de douane sur les vins européens : français, espagnols et allemands. Ni une ni deux, les exportations s'effondrent : 30% en moins depuis octobre.

Une aide de l'Europe ?

Les viticulteurs réclament un fonds de compensation de 300 millions d'euros au plus tôt. Les acheteurs se fournissent ailleurs, les producteurs perdent des marchés. Cet argent servira donc à contrebalancer les pertes. Mai ou juin, ce sera trop tard d'après les professionnels. Selon eux, les viticulteurs sont les principaux concernés mais c'est plus largement toute la filière qui pourrait plonger : les points de revente, la distribution et le transport, la restauration.

Au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a dit qu'il comprenait l'urgence. Le Chef de l'Etat s'engage à porter la demande de fonds de compensation auprès de l'Union européenne.