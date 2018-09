Vaucluse, France

Le temps de lire cette phrase, douze bouteilles de vin de la Vallée du Rhône auront été débouchées partout dans le monde. Douze bouteilles chaque seconde ! En effet, l'année dernière, 371 millions de bouteilles ont été commercialisées en France et à l'étranger, selon les chiffres de l'Interprofession des vins AOC Côtes du Rhône et Vallée du Rhône.

Les Britanniques principaux clients à l'étranger

Si la majorité des bouteilles est vendue en France, 35 % de la production de vin de la Vallée du Rhône est exportée. Les plus gros consommateurs internationaux sont, dans l'ordre, les Britanniques, les Belges et les Américains.

Sur tous les départements où s'étend le vignoble, c'est bel et bien dans le Vaucluse que l'on produit le plus de vin, avec plus d'un million d'hectolitres et 2.821 exploitations. Et le cru 2018 devrait être bon, si on croit les viticulteurs, avec les pluies du printemps et la chaleur de l'été. Les vendanges doivent durer encore trois semaines, par endroit, pour les viticulteurs qui ont commencé en dernier.

En terme de production, le vignoble de la Vallée du Rhône est le deuxième vignoble de France après Bordeaux.