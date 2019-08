Chiffre du jour : 120 kilos de lavande nécessaires pour extraire 1 kilo d'huile essentielle

Département Vaucluse, France

Le chiffre du jour sent bon la Provence : 120 kilos de lavande sont nécessaires pour en extraire seulement 1 kilo d'huile essentielle. L'or bleu se mérite et n'est pas le végétal le plus productif de Provence. C'est pour cette raison que l'huile essentielle n'est pas donnée : 120 euros le kilo. La récolte entamée la première quinzaine d'août s'est achevée en Vaucluse. La lavande est en train d'arriver dans les coopératives. Elle va ensuite être séchée, puis pré-fanée et envoyée ensuite dans les distilleries pour en extraire l'huile.

La progression du lavandin

À cause de la sécheresse et du manque d'eau, la production est en baisse, même si la lavande est habituée aux conditions difficiles. Malgré cela, le Vaucluse devrait rester le premier département producteur de lavande, avec un tiers de la production française. Mais la concurrence est rude pour notre lavande provençale. Sur ses propres terres, le lavandin progresse chaque année : moins précieux mais au meilleur rendement, il occupe désormais 2000 hectares, contre 1200 pour la lavande. La concurrence vient aussi de l'extérieur puisque le premier producteur mondial est la Bulgarie et des pays comme la Chine ou la Russie inondent aussi le marché. Heureusement, l'huile essentielle de lavande de Haute Provence est en AOP, appellation d'origine protégée est reste l'une des plus convoitées du monde.