Vaucluse, France

Le Vaucluse, c'est bien évidemment la cerise, le melon ou le raisin. Mais c'est aussi bien sûr la pomme ! Près de 172.000 tonnes ont été récoltées l'année dernière dans le département, alors que la région PACA fournit un quart de la production nationale.

Mangez des pommes

Si l'on considère qu'une pomme Golden (la plus produite dans le département) pèse 150 grammes, plus d'un milliard cent millions de pommes ont été récoltées l'année dernière dans les vergers du Vaucluse. "Pour la pomme fraîche, le Vaucluse est numéro un", assure Olivier Jouffret (entreprise Jouffruit), l'un des plus gros producteurs du département.

La production se concentre plutôt le long du Rhône et dans le secteur de Cavaillon - Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

La pomme est le premier fruit consommé en France : nous en mangeons 20 kg par an et par foyer.