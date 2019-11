Chiffre du jour : 2,6 millions hectolitres de vin de la Vallée du Rhône devraient être produits en 2019

Département Vaucluse, France

Entre 2,6 et 2,8 millions d'hectolitres : c'est l'estimation de la production pour les vins de la Vallée du Rhône, après la récolte 2019, d'après des chiffres fournis par Inter Rhône. À l'échelle de la France, la production s'annonce en recul : 14% en moins sur l'ensemble des vignobles français.

Si les vignes ont moins donné cette année, c'est à cause de la météo. Le gel puis la grêle ont été dévastateurs par certains endroits au printemps, en Bourgogne notamment. Puis, les deux épisodes de sécheresse, cumulés à l'absence de pluie ont aggravé la situation.

Les vins de la Vallée du Rhône s'en sortent bien

Malgré tout, nos vins tirent quand même leur épingle du jeu. La baisse des volumes est contenue assure Inter Rhône. La récolte s'annonce supérieure à celle de 2017 et à peu près équivalente à celle de 2018. Pour certaines appellations, cette saison est même un succès annoncé. Les Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Village enregistrent une hausse de 5% en plus par rapport à l'année précédente. Ça augmente aussi pour l'AOP Luberon, 2% de plus. Les AOP Ventoux en revanche sont en légère baisse. Voilà pour la quantité de vin, et pour la qualité alors ? Réponse dans les prochains mois. InterRhône promet en tout cas un millésime de grande qualité.

