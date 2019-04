Chiffre du jour : 2,7 millions d'hectolitres de vin produits l'an dernier en vallée du Rhône

Département Vaucluse, France

Les vignerons de la Vallée du Rhône se frottent les mains. Ils ont produit en 2018 2,7 millions d'hectolitres de vin. C’est plus encore que l’an dernier, avec 2,4 millions. C'est Inter Rhône qui fournit ces chiffres, à l’occasion du salon “Découvertes en Vallée du Rhône” qui se tient jusqu’à ce jeudi soir au Palais des Papes, à Avignon. Un rendez-vous très attendu par la filière puisque 2.000 professionnels sont présents, restaurateurs, cavistes dont 700 importateurs venus du monde entier.

La production est encore plus impressionnante si on parle en bouteilles puisque 365 millions ont été commercialisées l’an dernier. De Lyon à Avignon, les trois quart sont du rouge, forcément, vient ensuite le rosé pour 16% et 10% de blanc.

Mettre l'accent sur le vin blanc

Cela n’a pas échappé à Inter Rhône que le consommateur type a beaucoup changé ces dernières années. Michel Chapoutier son président voit loin et milite pour le développement du vin blanc, à destination de ce qu’il appelle “la génération Soda”, qui aime les boissons fraîches et effervescentes. Il faut aussi oser servir le vin rouge frais dit Inter Rhône. D’après Michel Chapoutier, ce que les nouvelles générations de consommateurs n’apprécient pas, ce n’est pas le tanin du vin rouge mais la température du service. Il va falloir blanchir un peu les vignobles.

