Chiffre du jour : 5 710 exploitations agricoles en Vaucluse

Vaucluse, France

Le département du Vaucluse, très agricole, compte 5.710 exploitations, d'après la direction régionale de l'agriculture. Les agriculteurs devraient être nombreux à manifester cette semaine, pour réclamer l'application de la loi alimentation. Une majorité sont des grandes exploitations, soit des entreprises qui affichent plus de 100.000 euros de production brute. Pour autant, celles-ci ne sont pas forcément grandes par la taille puisque la plupart s'étend en effet sur moins de 50 hectares. Au palmarès des cultures en Vaucluse, on retrouve la viticulture, l'arboriculture et le maraîchage. Le Vaucluse est le département de PACA qui compte le plus d'exploitations.

Le nombre d'exploitations est à la baisse

Comme dans tous les autres départements de la région, le nombre d'exploitations enregistre un recul de 1.3%. C'est mauvais signe à plusieurs titres. D'abord pour l'emploi puisque l'agriculture embauche 12.000 actifs permanents travaillent dans les exploitations. Ensuite, pour le chiffre d'affaire : ce qu'on appelle "la ferme Vaucluse" pèse aujourd'hui plus d'un milliard d'euros aujourd'hui. Voilà pourquoi les agriculteurs vauclusiens ne devraient pas être les derniers à descendre dans la rue cette semaine.