Chiffre du jour : 512 hectares d'amandes

512 hectares d'amandiers sont plantés en Provence. Officiellement, ce sont seulement 328 hectares qui produisent des amandes mais de plus en plus d'agriculteurs plantent des jeunes vergers. France Amande table sur un doublement des surfaces plantées avec un triplement des volumes d'amandes d'ici quatre ans. A Pernes-les-Fontaines, 25 hectares sont en plantation en ce moment La Compagnie des Amande plante le plus grand verger d'amandiers de France à Sérignan du Comtat sur 100 hectares.

Un ancien ministre et des insectes dans la haie prés des amandiers

L'ancien ministre Arnaud Montebourg, le président de la Compagnie des Amandes, sera jeudi dans les anciens champs de tomates et de melon de Vincent Fabre à Pernes-les-Fontaines. Cet amandiculteur va planter 50.000 amandiers en technique éco-reponsable, 600 mètres de peuplier, de poirier, de charme ou de prunier ont déjà été planté pour laisser s'installer les insectes pollinisateurs mais aussi des oiseaux et des petits animaux. Ce verger d'amandier est en lien avec l'INRAE pour trouver des moyens de bio-contrôle de la guêpe de l'amandier. Première amandes dans deux ans, pleine récolte en 2024.

Les amandes de Vaucluse finissent dans le nougat. La famille Sylvain encourage à Pernes-les-Fontaines cette production locale. Les amandes sont aussi cassées pour devenir de la pâte d'amande, on les retrouve dans la frangipane mais aussi en cosmétique. L'Occitane s'en sert pour des produits de beauté.

L'amande industrielle se négocie à 12 euros le kilo, 50% plus chère - 18 euros - pour l'amande en vente directe en sachet. L'amande est un produit noble. Les petits producteurs cherchent à l'associer aux truffes, aux vins des Côtes du Rhône pour garantir prix et qualité. Sur les 42 000 tonnes d'amandes consommées en France, seulement 5 000 tonnes sont françaises. Le reste vient d'Australie ou de Californie avec énormément d'irrigation, de produits phytosanitaires et un bilan carbone épouvantable, rien que pour le voyage.