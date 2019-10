Chiffre du jour : 75 tonnes d'emballages agricoles collectées en Vaucluse

Département Vaucluse, France

À l'heure où l'on reproche beaucoup aux agriculteurs d'utiliser trop de produits chimiques, les producteurs vauclusiens vident leurs placards. Pendant deux jours, les 9 et 10 octobre a lieu la troisième et dernière collecte annuelle d'emballages de produits phytosanitaires et de fertilisants. L'an dernier, 75 tonnes d'emballages souillés ont ainsi été collectées.

Des règles très précises à respecter

On ne jette surtout pas ces emballages à la poubelle, tout cela est très encadré. Par exemple, les bidons plastiques doivent être vidés, rincés et égouttés. Les boîtes en carton doivent elles être pliées et rangées dans un sachet spécifique. Les gros sacs d'engrais sont également concernés et les agriculteurs peuvent aussi depuis peu se débarrasser de leurs combinaisons, masques, gants ou lunettes de protection jetables ayant été en contact avec des produits toxiques.

C'est la Chambre d'agriculture de Vaucluse qui se charge de ce collectes, aux côtés de l'Adivalor, une association spécialisée dans le recyclage des emballages de produits agricoles. Une quarantaine de lieux sont habilités à les récupérer en Vaucluse. Il s'agit souvent des coopératives agricoles qui ont vendu les produits. Ces emballages prendront ensuite la direction de filières très spécialisés pour être complètement désinfectés et recyclés. Si vous voulez vider votre hangar agricole, vous pouvez vous renseigner sur adilavor.fr et sur le site de la Chambre d'agriculture.