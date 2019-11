Chiffre du jour : 70% des truffes françaises viennent de Vaucluse

Avignon, France

70% de la production de truffes françaises vient du Vaucluse. 70%, c'est seul chiffre sûr pour la truffe car c'est un marché opaque, ce sont les trufficulteurs eux-mêmes qui le disent. Il y a prés de 800 truffières en Vaucluse, ces parcelles où on cave les rabasses, c'est-à-dire où on récolte les truffes. Les premières truffes de la saison seront vendredi 15 novembre sur le premier marché de la saison, celui de Carpentras. Demain, ce sera à Richerenches. Pour les truffes sauvages, ce sera la catastrophe après la canicule et la chaleur. Pour les truffières entretenues et donc irrigués, c'est sur le marché qu'on vérifiera si la saison s'annonce bonne. Le vrai chiffre du jour, celui du prix de la truffe de Vaucluse sera donc connu à la fin du marché de Carpentras. L'an passé le Vaucluse avait produit et vendu 10 tonnes de truffes.

Diamant noir jusqu'à 120 euros les 100 grammes

Les prix peuvent flamber à 120 euros les 100 grammes aux alentours de Noël. En fin de saison, c'est parfois moitié moins cher. Le prix de des premiers marchés à Carpentras et Richerenches ne sera peut-être d'ailleurs pas le "vrai" prix de la truffe de Vaucluse puisque chaque année, les courtiers achètent les truffes avant le début de la saison directement auprès des producteurs. Pour être certains de la qualité disent les courtiers. Certains producteurs de truffes soupçonnent ces courtiers de revendre ensuite plus cher.

Le Vaucluse a produit 10 tonnes de truffes l'an passé. Les bonnes années, 30 tonnes étaient extraites des truffières. On est loin des récoltes fabuleuses du 19eme siècle : il s'était vendu 380 tonnes de truffes de Vaucluse en 1868 ! Pour relancer cette truffe de Vaucluse, une appellation d'origine contrôlée, l'AOC truffe noire du Tricastin a été créée. L’Office National des Forêts propose aussi chaque année 25 000 hectares sur adjudication pour "caver" la truffe sauvage en Vaucluse.