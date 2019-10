Chiffre du jour : 77.000 hectolitres de vins de la Vallée du Rhône vendus chaque année à la Chine

Département Vaucluse, France

Chaque année, 77.000 hectolitres de vin de la Vallée du Rhône sont exportés en Chine. Ce chiffre pourrait bien augmenter l'année prochaine grâce au salon Vinexpo qui se tient jusqu'à ce vendredi soir à Shanghaï. La Chine compte 1,3 milliards d'habitants qui adorent le vin français, surtout le rouge. On peut même parler de fascination pour le savoir-faire français. Une bouteille sur 2 consommée en Chine est produite en France, principal fournisseur de vin pour le marché chinois.

Le Bordeaux a longtemps eu les faveurs des Chinois mais de plus en plus, ils cherchent autre chose, à commencer par les vins de Bourgogne et ceux de la Vallée du Rhône. D'après l'analyse d'Inter Rhône, notre vin convient tout à fait aux goûts et envies des Chinois et il jouit d'une bonne réputation. Sauf qu'il est encore trop peu connu par rapport au Bordeaux. Mais le vin n'est plus un produit de luxe en Chine, il devient de plus en plus un produit du quotidien. Le tourisme en Chine se développe aussi. Des millions de restaurateurs, cavistes et hôteliers pourraient devenir des clients potentiels.