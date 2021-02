Chiffre du jour : 911 exploitations agricoles en "bio" dans le Vaucluse

Les agriculteurs vauclusiens se lancent de plus en plus dans le bio. On compte aujourd'hui 911 exploitations "bio" dans le département, c'est 140 de plus qu'il y a cinq ans. Le Vaucluse se classe désormais à la première place dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Avec plus de 900 exploitations estampillées "bio" dans le département, le Vaucluse prend la première place dans la région, la huitième au niveau national.

Et le phénomène bio prend de l'ampleur chez nous, puisqu'en cinq ans, 140 exploitations vauclusiennes ont basculé sur ce type de productions. Ça prouve que nos agriculteurs savent "prendre la vague" et s'adapter aux nouvelles demandes. Les consommateurs sont de plus en plus friands de fruits et légumes bio, sains... et produits à côté de chez eux. D'ailleurs, les circuits courts se multiplient dans le département : on compte aujourd'hui 170 sites labellisés "Bienvenue à la ferme", 14 AMAP, et 6 drive fermiers.

L'agriculture est un secteur essentiel dans le Vaucluse. Les champs couvrent un tiers de la surface du département. Le secteur emploie près de 13.000 personnes.