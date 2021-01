Chiffre du jour : l'appellation Gigondas fête ses 50 ans

Déjà 50 ans d'existence pour l'appellation Gigondas. Oui, on avait dit "janvier, mois sans alcool, on ne boit pas une goutte", mais vu l'ambiance, France Bleu Vaucluse vous autorise à faire une entorse à la règle. C'est un décret publié le 6 janvier 1971 qui octroie l'appellation d'origine contrôlée et le statut de cru des Côtes du Rhône au vin produit dans la commune, au pied des dentelles de Montmirail.

Du vin à Gigondas depuis l'Antiquité

Il s'agit de rouge à 98% et, plus confidentiel, du rosé pour les 2% restants, composés surtout de grenache, de syrah et de mourvèdre. Plus de 200 vignerons en produisent, sur un peu plus de 1.200 hectares. Le Gigondas est ce qu'il est grâce aux étés très chauds, aux faibles pluies, au mistral, grâce aussi au sol calcaire, argileux ou sableux des Dentelles.

Gigondas viendrait du latin Jocunditas qui signifie la joie, l'allégresse. La culture du vin à Gigondas remonte en effet à l'Antiquité. Il y a plus de deux millénaires, les légionnaires romains d'Orange auraient crée les premiers domaines viticoles. Mais c'est au XXe siècle que le vin conquiert la ville. Les oliviers ne survivent pas à deux gros coups de froid et ils sont alors remplacés par des vignes, sur tous les coteaux.

Pour cet anniversaire, les producteurs de Gigondas prévoient un tas d'événements. Il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir en ce moment disent-ils, alors il faut profiter des rares occasions qui se présentent. A partir du mois de mai, ils espèrent pouvoir organiser des cocktails, des pique niques, des dégustations, des conférences et des repas. Pas sûr pour le moment que tout puisse se tenir.