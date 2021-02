Chiffre du jour : le 69ème concours des vins s'est bien tenu à Orange

Le 69ème concours des vins s'est bien déroulé, cette année, à Orange... Et c'est une bonne nouvelle, au milieu de l'hécatombe des salons agricoles. Tous les rendez-vous ont été annulés, ces derniers mois, pour cause de covid : que ce soit Vinexpo, Med Agri, ou le Salon de l'Agriculture (qui devait ouvrir demain, Porte de Versailles à Paris).

Trois fois moins de dégustateurs

Et si le concours des vins à Orange a réussi à passer entre les gouttes, c'est parce qu'il s'est adapté. D'habitude, ce rendez-vous, qui récompense les meilleurs vins de la Vallée du Rhône, réunit 600 dégustateurs, dans une même salle et sur une même matinée.Cette année, les organisateurs ont prévu trente-deux sessions, sur deux semaines, avec seulement 178 testeurs. Et bien sûr, dans le plus grand respect des gestes barrières.

271 médailles d'or

Ça n'enlève rien au sérieux et à la qualité du concours. Cette année, le jury a dégusté plus de 2.000 échantillons de vins et en a récompensé 565 - près de la moitié décroche la médaille d'or.

La distinction est précieuse, puisqu'elle guide les consommateurs. Les crus récompensés arborent une étiquette supplémentaire sur les bouteilles, ça attire les amateurs de bon vin - qui consomment toujours avec modération.