Chiffre du jour : le MIN de Cavaillon naît en juillet 1965

Cavaillon, France

C'est au mois de juillet 1965 qu'est né un lieu incontournable pour l'agriculture vauclusienne et pour nos garde-mangers : le MIN de Cavaillon, le marché d'intérêt national. Gros plan sur ce MIN à l'occasion des municipales sur France Bleu Vaucluse et du troisième débat des municipales, consacré à la ville de Cavaillon.

C'est en quelque sorte le Rungis du Sud-Est. Sur cette immense place de marché, se croisent dès 3h du matin, les producteurs et les grossistes de la région. Ces producteurs viennent du Vaucluse en premier lieu, mais aussi des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Ardèche et des Alpes-de-Haute-Provence.

Le MIN face à la concurrence de la grande distribution

Depuis 1965, le MIN a beaucoup changé. Au départ, c'est un grand marché de vente entre producteurs et expéditeurs, qui s'étale sur 18 hectares de superficie et où transite 1 million de tonnes de produit par an. Mais dans les années 70, les grandes surfaces se développent, créent leurs propres réseaux de distribution et finissent par se passer du MIN.

Il faut alors s'adapter. C'est à ce moment que le marché commence à valoriser les producteurs locaux, à favoriser les ventes entre les exploitations installées chez nous en Provence et les petits et moyens commerçants. Dès 2000, le MIN se fait précurseur et prend le virage d'une agriculture durable. Maintenant, ils approvisionnent aussi la restauration collective, cantines scolaires surtout.

