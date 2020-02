Chiffre du jour : objectif 315 médailles pour le Vaucluse au Salon de l'agriculture à Paris

Objectif au moins 315 médailles pour le Vaucluse au Salon de l'agriculture à Paris. C'est la récolte de l'an dernier lors du concours général agricole et c'est à peu près la même moisson chaque année. Or, argent ou bronze, la plupart de ces médailles reviennent bien sûr au vin. Des mastodontes raflent tout sur leur passage : une dizaine de médailles pour la cave de Bonnieux, pour Rhonea ou pour la cave de Roaix Séguret.

L'appelation Côtes-du-Rhône séduit à Paris, mais aussi les vins du Luberon, ceux du Ventoux, les Beaumes-de-Venise et l'IGP Méditerrannée. En tout près de 700 vins sont en concurrence, la moitié sont primés. Autrement dit, les viticulteurs ont une chance sur deux de revenir de Paris médaille autour du cou.

Les autres produits provençaux rencontrent aussi un franc succès : les huiles d'olive, le miel, les jus de fruits et la confiture. Mais aussi le pastis, fabriqué Maison Manguin, sur l'ile de la Barthelasse à Avignon.

Tout le monde peut devenir dégustateur au Concours général agricole

Beau programme que celui de dégustateur pour le Concours général. Tout le monde peut le devenir. Il suffit pour cela de candidater et de se former à l'INAO, l'institut national des appellations d'origine. Chaque jury est composé de 3 à 6 membres : des techniciens, professionnels du produit en question, mais aussi des amateurs éclairés du bien boire et bien manger au palais plutôt développé. La formation leur apprend la méthode, le vocabulaire, comment caractériser le produit, comment le comparer avec d'autres. Avec toujours un crachoir à proximité pour ceux qui dégustent le vin !