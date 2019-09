Chiffre du jour : zéro précipitation au mois d'août à Avignon

Avignon, France

Pas la moindre précipitation au mois d'août à Avignon ! Plusieurs sites de relevés météo comme infoclimat.fr ou prevision-meteo enregistrent zéro millimètre de pluie dans le secteur de la Cité des papes. Pas une goutte non plus à l'Isle-sur-la-Sorgue et trois petits millimètres seulement à Orange, guère plus à Carpentras. Avant cela, le mois de juillet a été un peu plus pluvieux mais rien de suffisant pour la végétation.

L'agriculture perturbée

Ces gouttelettes tombent sur un sol très sec et donc ne pénètrent pas dans la terre, qui en a drôlement besoin. Pour vous faire une idée du déficit en eau, l'an dernier au mois d'août, 98 millimètres d'eau sont tombés à Avignon. Le manque de pluie induit un manque de fourrage pour nourrir les bêtes. Par ailleurs, la végétation est perturbée et les récoltes sont plus faibles, notamment pour les olives.

Cette pluviométrie très basse se vérifie dans tout le Sud-Est mais plus largement dans toute la France puisque 86 départements connaissent des restrictions d'eau en cette début septembre. En Vaucluse, le territoire est en état d'alerte à l'ouest, alerte renforcée à l'est. Non seulement il ne pleut pas mais en plus, le vent fait évaporer le peu d'eau restant.