Chiffre du jour : zéro remède contre la bactérie xylella fastidiosa tueuse d'oliviers

PACA, France

Il n'existe aucun remède contre xylella fastidiosa, cette bactérie tueuse d'oliviers, cette "sale bête" comme l'appellent les producteurs italiens qui y sont confrontés depuis de trop longues années. C'est en 2015 qu'elle a fait son apparition dans le talon de la botte italienne, dans la région des Pouilles. Un million et demi d'oliviers sont morts depuis.

Des arbres arrachés dans les Alpes maritimes

Ce qui inquiète, c'est que xylella commence à voyager. D'abord en Corse et puis récemment dans les Alpes maritimes. Des arbres multicentenaires ont du être arrachés à Menton et Antibes. Rien n'a été constaté pour l'instant en Vaucluse mais c'est toute la filière oléicole de PACA qui s'inquiète, et plus largement toute l'Europe car la bactérie peut aussi être dévastatrice pour la vigne et pour les agrumes par exemple.

Pour éviter la propagation de la maladie, qui se manifeste par des brûlures et des feuilles désséchées, les agriculteurs et jardiniers arrachent tous les arbres dans un rayon de 10 mètres autour de la souche malade. Une zone tampon est souvent mise en place dans le périmètre, qui implique une plus grande surveillance, avec des prélèvements et des tests réguliers.

Mais l'Union européenne réfléchit à des mesures plus strictes. Une conférence européenne vient d'ailleurs de se tenir à Ajaccio. Si l'Europe décide d'un périmètre de sécurité plus large, ça veut dire arracher des centaines, des milliers d'arbres. C'est toute une filière agricole qu'on fragilise.