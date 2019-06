Chiffres records du bio: l'Occitanie reste un poids lourd de l'agriculture biologique

Occitanie, France

Alors que l'agriculture bio affiche une croissance insolente partout en France, l'Occitanie confirme sa première place au classement des régions: 9.400 producteurs en bio l'an dernier et l'on devrait dépasser cette année la barre des 10.000, selon l'Agence Bio, organisme public qui suit l'évolution du bio en France et qui publie ce mardi les chiffres 2018.

476.000 hectares en bio en Occitanie

Elle dépasse également les autres - et de loin - en surface cultivée: 476.000 hectares exploités en bio en 2018, c'est une hausse de 17% sur un an et cela représente un peu plus de 15% des surfaces cultivées (deux fois plus que la moyenne nationale). A titre de comparaison, la région Nouvelle Aquitaine est 2ème avec 276.000 et l'Auvergne-Rhône-Alpes troisième avec 252.000 hectares.

En France, le bio couvre désormais plus de 2 millions d'hectares, 5.000 nouvelles exploitations l'an dernier. Un record.

Un effet boule de neige

Preuve de cette très bonne santé, le taux de conversion est resté stable l'an dernier, malgré des conditions climatiques exécrables qui auraient pu décourager bon nombre d'agriculteurs explique Nancy Fauré, directrice Inter Bio pour l'Occitanie, groupement qui rassemble tous les acteurs de la filière bio. "La demande pour le bio est telle que les producteurs y croient et s'engagent. On voit bien que les producteurs convertis depuis des années, ça marche. La plus-value est là aussi. Les gens sautent le pas et passent au bio."

Les chiffres du bio dans l'Hérault en 2018

- 1038 agriculteurs, ce qui en fait le 4ème département

- 30.500 hectares (labélisés bio et en conversion) soit 16% de la surface agricole, soit le 19ème département en surperficie