Chinon : les vignerons recrutent pour les vendanges

Qui veut travailler dans les vignes ? 250 postes sont à pourvoir sur la période allant de fin septembre à début octobre dans les domaines viticoles de Touraine pour les vendanges. Pour aider les professionnels à trouver de la main d'œuvre, Pôle emploi organise des job dating, comprendre des rencontres entre les candidats et les employeurs car les métiers du vin, comme beaucoup d'autres depuis la crise sanitaire, ont du mal à recruter.

REPORTAGE Les viticulteurs du Chinonais au défi du manque de main d'œuvre pour les vendanges. Copier

Ce mercredi après-midi, au centre viti-vinicole de Chinon, une trentaine de personnes ont pris rendez-vous afin de rencontrer des vignerons, pour remplir presque dix fois plus de postes. Claire Sourdais, du domaine du même nom à Cravant-les-Côteaux, peine à trouver 25 saisonniers. "C'est assez difficile, c'est pour ça qu'on participe au job dating, on a aussi mis une annonce sur notre page Facebook". Mais elle sait que cela ne suffira pas, notamment parce que le métier peut être pénible. "Parfois, on vendange sous la pluie donc c'est encore plus compliqué et cette année ce sera peut-être le cas car les vendanges sont tardives". Un retard qui prive également les professionnels du secteur des étudiants qui auront déjà repris les cours à cette période.

Formations et évolution de carrière

Pour attirer les saisonniers, Cynthia, du domaine de Gasnier, s'est s'adapté : "On a raccourci le temps de travail et on a plus de porteur pour éviter les problèmes de dos". L'argument fait mouche auprès de Clément, 32 ans, "on va commencer à 8h pour finir à 14h30 donc on évitera les grosses chaleurs s'il y en a et on sera dispo pour nous l'après-midi", se réjouit le candidat.

Par ailleurs, faire les vendanges peut déboucher sur d'autres métiers du vin. Une information qui n'a pas échappé àJustine, qui travaillait dans le tourisme avant la crise sanitaire. Elle voit ce poste de vendangeuse comme un tremplin, "c'est pour commencer, car je compte suivre des formations donc c'est le point de départ pour enchaîner sur la formation viticulture proposée par Pôle emploi", explique la jeune femme. D'après Pôle emploi justement, ces formations ont permis à de nombreux vendangeurs de devenir notamment maîtres de chai.

Deux rendez-vous prochainement

Après celui du centre viti-vinicole de Chinon ce mercredi, deux autres job dating sont prévus :

Vendredi 3 septembre , à 9h, 18 place de l’Église à Bourgueil .

, à 9h, 18 place de l’Église à . Vendredi 17 septembre, 9h30, au domaine Jourdan Pichard au 8, Le Puy à Cravant-les-Côteaux.

Si vous êtes intéressé, il est également possible de postuler directement via Pôle emploi qui se charge de transmettre les CV aux viticulteurs qui recrutent.

Pour plus d'informations ou pour postuler : les mardis et mercredis de 14h à 16h45 au 06.63.95.86.15.