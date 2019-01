Chinon : qui sera le meilleur vigneron primé pour la taille de vignes ?

Chinon, France

Le Syndicat des vins de Chinon en collaboration avec le lycée agricole de Fondettes, le centre vitivinicole de Chinon et le CFA de Chinon organise ce mercredi le concours de taille de vignes. C'est la première qu'une telle épreuve est organisée. La manifestation débutera à 8h. L’événement a pour but de valoriser le savoir-faire des vigneron(ne)s et de leurs employé(e)s à l’art de la taille. Ce concours est ouvert à tous : vigneron(ne)s, employé(e)s, apprenti(e)s, mais également aux élèves en formation et aux tailleurs de cabernet franc des appellations voisines.

67 candidats inscrits

Pour cette première, 67 personnes sont inscrites, notamment des vignerons, des salariés, des apprentis et des élèves...

Le Concours commencera au centre Vitivinicole de Chinon (Les Fontenils, 37500 Chinon) par une épreuve pratique. Chaque candidat doit venir avec son matériel de taille (sécateur, gants, etc.). Il se prolongera à 11h aux Caves Painctes de Chinon par une épreuve théorique et se clôturera par un déjeuner offert par le Syndicat des vins de Chinon pendant lequel les résultats du concours et les lots seront remis. L