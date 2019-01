Chistiane Lambert, présidente de la FNSEA : "Il y a nécessité d'expliquer nos pratiques sur le foie gras"

Périgueux, France

Après la décision de la cour suprême des Etats-Unis confirmant l'interdiction du foie gras en Californie, Christiane Lambert, invitée de France Bleu Périgord ce mardi, a affirmé qu'il y a "nécessité, de plus en plus, d'expliquer nos pratiques sur le foie gras ou sur l'élevage. Un bruit de fond s'installe partout en parlant de maltraitance animale. Nous avons à montrer comment nous travaillons y compris pour le gavage des animaux. C'est un chantier très important pour réconcilier les Français avec leur agriculture et c'est un des objets de notre campagne", dit Christiane Lambert.

Christiane Lambert tient un meeting en vue des élections aux chambres d'agriculture à 14h30 au pôle interconsulaire de Coulounieix-Chamiers. Outre la FNSEA, la coordination rurale et la confédération paysanne sont également candidates.

"Nous sommes des omnivores"

Pour Christiane Lambert, "ce n'est pas un combat perdu d'avance... Ce sont moins de 2% des Français qui ont décidé de ne pas manger de viande, mais par contre c'est un buzz important, une très très grande majorité des Français mangent de la viande, nous sommes des omnivores c'était la chasse à la préhistoire, c'est aujourd'hui une consommation qui a baissé mais qui est nécessaire pour notre santé, donc ce n'est pas un combat perdu d'avance", estime la présidente de la FNSEA.

"Aujourd'hui l'agriculture est trop mal connue, les militants militent et caricatures et poussent à l'excès certains défauts" estime Christiane Lambert

"Quand les militants voient les fermes, ils se disent mais ce n'est pas du tout ce que l'on nous avait dit" poursuit-elle. Quant au lundi vert, ce mouvement de personnalités invitant à ne pas manger de viande notamment le lundi, Christiane Lambert estime "que ces vedettes du show-biz font parfois trois fois Paris-New York dans la semaine et viennent nous donner des leçons".