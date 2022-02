Chouan et Martin, les deux jeunes bœufs de l'écomusée de Marquèze qui vont défiler sur les Champs-Élysées

Deux bovins des Landes à l'honneur du Salon de l'agriculture ! Chouan et Martin vont défiler sur les Champs-Élysées à Paris, le 6 mars prochain, dernier jour du salon. Ils sont invités à fouler la célèbre avenue parisienne aux côtés de 2.000 brebis béarnaises et d'autres animaux du Sud-Ouest au sein du cortège des Folies béarnaises.

"Tout le monde est un peu fier", sourit leur éleveur, Thomas Faure, qui est aussi maraîcher sur le site de l'écomusée de Marquèze à Sabres. "C'est une reconnaissance du travail qu'on a engagé l'année dernière, du choix d'acheter des veaux et du défi en termes de dressage", ajoute-t-il. De pure race béarnaise, Chouan et Martin sont nés au lycée agricole d'Oloron, en plein Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques, en 2020. Depuis l'été dernier, ils vivent dans les Landes.

Encore beaucoup de choses à apprendre

Chouan et Martin ont été acquis par l'écomusée de Marquèze grâce à la cagnotte organisée l'année dernière pour le "vieux" Chouan. Les 6.000 euros récoltés ont permis au bœuf de bientôt 15 ans d’échapper à l'abattoir. A un an et demi, les "jeunes" "sont encore en plein dressage", explique Thomas Faure. Ils pèsent une tonne à eux deux, mais en feront le double à l'âge adulte. Il faut attendre quelques années et la fin de leur croissance ainsi que de leur apprentissage pour les faire travailler au champ selon les techniques traditionnelles. En attendant, ils vont voir du pays, et du monde "car c'est aussi leur métier à nos bœufs de voir du monde, ajoute leur éleveur, quand l'écomusée est ouvert il peut y avoir jusqu'à 1.500 personnes sur le site." Ancienne et nouvelle générations seront au rendez-vous lors de la réouverture de l'écomusée de Marquèze courant avril.