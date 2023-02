Le Département du Nord va lancer un panier anti-inflation pour les plus modestes

C'est une mesure qui va profiter aux familles les plus modestes du département du Nord et aux agriculteurs. Christian Poiret, invité ce lundi de la matinale spéciale salon de l'agriculture sur France Bleu Nord, en direct de la porte de Versailles, à Paris, a annoncé la création d'un panier anti-inflation : "Je lance un marché [public] d'un million d'euros de produits locaux que nous allons distribuer aux Nordistes en difficultés en septembre".

Mesure déjà prise lors du Covid

En 2020, le département avait déjà pris une mesure identique à l'issue du premier confinement. "J'aurais voulu le faire plus vite mais je suis dans la légalité et ce ne seront que des produits du Nord". L'entourage du président n'était pas encore en mesure ce mardi matin de préciser les produits que l'on trouvera dans ce panier ni les critères pour pouvoir en bénéficier.

Le président de la collectivité a rencontré ce matin des exploitants et des représentants du monde agricole pour leur annoncer également qu'une aide à l'investissement dans l'innovation sera bientôt proposée et votée lors de la prochaine session du conseil départemental : "les agriculteurs souhaitent transformer leurs produits, innover mais ils n'ont pas obligatoirement les moyens de le faire. Il y a une délibération qui passera le mois prochain pour abonder leurs investissements. On a prévu une enveloppe de 200 000€ mais s'il faut 400 000€, on les mettra, ce n'est pas un problème".