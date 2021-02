Christiane Lambert dans le Loiret pour promouvoir le stockage de l'eau pluviale en hiver

Stocker l'eau de pluie pendant l'hiver pour pouvoir l'utiliser pendant l'été : c'est le projet que mènent à bien, actuellement, 7 agriculteurs du Gâtinais, dans le Loiret. 7 réserves sont ainsi en construction, d'une capacité totale de 367 500 mètres cubes, pour desservir 10 000 hectares de grandes cultures - des céréales, essentiellement, dont une partie en conversion bio.

Un projet né il y a 10 ans

"Il a fallu 10 ans pour que ce projet aboutisse", indique Sébastien Méry, l'un des exploitants concernés, installé à Chevannes, près de Ferrières-en-Gâtinais. Les délais et les obstacles administratifs sont bien trop longs." Les travaux ont débuté pour ce qui est devenu le "Projet de territoire de gestion de l'eau (PTGE) Puiseaux-Vernisson", 2 réserves d'eau devraient être opérationnelles dès cette année.

Un projet exemplaire aux yeux de Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, venue sur place ce vendredi matin, car il répond selon elle au défi du changement climatique.

"Les experts nous disent qu'on aura dans les prochaines années une pluviométrie un peu plus importante mais de plus en plus mal répartie : trop d'eau l'hiver, et pas assez l'été, détaille Christiane Lambert. Cette eau abondante l'hiver, il faut pouvoir la stocker pour pouvoir l'utiliser l'été quand elle est plus rare et quand les cultures en ont besoin : c'est une gestion en bon père de famille."

Un danger pour la biodiversité ?

Sauf que l'eau de pluie ainsi stockée ne parvient plus au milieu naturel ni aux nappes phréatiques : c'est un danger pour la biodiversité, alertent les écologistes. Une question que n'élude pas Christiane Lambert : "Bien sûr que l'eau doit profiter au milieu naturel, mais ce qu'on observe, ce sont des épisodes de plus en plus fréquents où l'eau nuit au milieu naturel, quand il y a des écoulements violents, avec des effets chasse d'eau. Toute étude aujourd'hui pour créer une réserve d'eau inclut une étude d'impact sur la biodiversité et les milieux naturels, c'est pleinement intégré."

Dans l'exemple du Gâtinais, il est ainsi prévu de réhabiliter 2,5 hectares de zones humides. "Cela montre qu'on est attentif à ce débat-là, souligne Sébastien Méry, les agriculteurs sont les premiers écologistes ! Il faut aussi bien se rendre compte que cela fait 3 années consécutives qu'on connaît des sécheresses l'été et des excès d'eau l'hiver, et que tout indique que cela va continuer : ces 3 dernières semaines, il est tombé ici l'équivalent de 25% de la pluviométrie annuelle..."

La FNSEA souhaite donc que l'Etat encourage la création de telles réserves d'eau, dont le coût de construction s'élève à 2,70 € par mètres cubes dans l'exemple du PTGE Puiseaux-Vernisson. Il y a de la marge, assure le syndicat : la France stocke actuellement 4,7% des flux annuels d'eau pluviale, contre 48% en Espagne.