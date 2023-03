Christiane Lambert (FNSEA) appelle les Français à "relativiser" la hausse des prix dans les supermarchés

"L'effort consenti est insuffisant de la part des distributeurs", réagit ce vendredi 3 mars 2023 Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA (syndicat agricole majoritaire) dans l' émission Ma France . Les négociations annuelles entre les supermarchés et l'industrie agroalimentaire ont pris fin mercredi, dans un contexte fortement inflationniste. La hausse des prix pourrait atteindre les 10%.

"Les industriels ont demandé plus de 15% de hausse, parce que tous les coûts ont augmenté, mais les distributeurs n'ont donné que 10%", déplore la présidente de la FNSEA. "Les coûts de production des agriculteurs sur la dernière année, c'est 18% de hausse de charges. Si on cumule les deux dernières années, c'est +35%. Vous le savez, le carburant, le gaz, les engrais et donc l'alimentation animale ont augmenté", rappelle Christiane Lambert, elle-même éleveuse de porc. "Le prix des aliments pour mes animaux a augmenté de 30%", affirme-t-elle.

L'État à la rescousse des industriels

"Les industriels, qui n'ont pas réussi à répercuter l'augmentation du prix du carton, de l'acier, de la main d'œuvre, ont perdu seize points de marge l'année dernière", continue la présidente de la FNSEA. "Si on veut sauver la souveraineté alimentaire, on ne peut pas avoir des industriels en faillite."

Le gouvernement a dévoilé ce vendredi un plan de soutien à l'industrie agroalimentaire , un fond de 500 millions d'euros destiné à rendre le secteur "plus compétitif". "Donc les prix sont tirés vers le bas, les industries font des déficits, l'État vient à la rescousse", constate Christiane Lambert.

"C'est pour ça que nous préconisons une chaîne plus vertueuse", ajoute-t-elle. "On est en France, il y a des exigences des consommateurs, des règles sociales, des rémunérations plus élevées, des règles environnementales et sanitaires. Ça mérite des prix supérieurs, sinon on perd les agriculteurs et les industries."

La présidente de la FNSEA appelle les Français à "relativiser" la hausse des prix dans les supermarchés, rappelant que les dépenses liées à l'alimentation ne sont pas le premier pôle de dépense, loin derrière le loyer ou les transports par exemple. "Que les consommateurs comprennent qu'en achetant parfois des produits français un peu plus chers, ils soutiennent l'agriculture", développe-t-elle.