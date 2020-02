Cidre normand : "On a une valeur qui s'ignore", selon le président de CidrExpo

Normandie, France

C'est une première en France : un salon international du cidre débute ce jeudi à Caen, avec une centaine de professionnels présents sur place, certains venant même de pays européens. Le cidre ne se limite pas aux frontières de la Normandie, loin de là : "Le marché mondial est à peu près à 17 milliards de dollars, mais les Français sont loin dans le classement", explique Jean-François Bougeant, caviste installé à Étretat (Seine-Maritime) et président de CidrExpo, invité de France Bleu Normandie.

"Le cidre est extrêmement à la mode"

"On a des certitudes qui marquent notre ignorance", philosophe Jean-François Bougeant. Les Normands, selon lui, ne savent pas se vendre : "On a cantonné le cidre pendant très longtemps au carré des abîmes qui était Normandie, Bretagne, crêpes et Chandeleur, alors que les cidres sont gastronomiques aux Etats-Unis."

Selon l'expert, il faut que les Normands s'adaptent et continuent de se moderniser, d'autant qu'ils partent avec une longueur d'avance : "On a sûrement les meilleurs cidres, les américains et les anglais considèrent la Normandie comme la Mecque du cidre. Mais on a une valeur qui s'ignore, on est convaincu que le cidre est ringard, mais pas du tout !"

"L'AOP Poiré Domfromt c'est un produit magnifique, c'est LE fer de lance en ce moment de la production cidricole normande, détaille Jean-François Bougeant. On a un savoir-faire unique avec des arbres de plus de 300 ans, le cidre est moins calorique que le vin, il est sans gluten, etc."

