Cinq bassins de rétention d'eau en Côte-d'Or : la solution pour sauver les cultures d'été ?

Interdiction formelle d'arroser les cultures : depuis le lundi 8 août 2022, quatre zones au sud du département sont en zone de crise et doivent (entre autre) respecter cette règle. Pour sauver leurs cultures d'hiver, certains agriculteurs utilisent des bassins de rétention d'eau : des réservoirs qui recueillent l'eau de pluie et pour certains puisent l'eau des rivières ou de nappes phréatiques lorsque le niveau est assez élevé (en hiver et en automne). En ce moment, cette eau stockée peut être utilisée pour irriguer les champs. Cinq installations sont en activité en Côte-d'Or : à Fauvernay, Couternon, Saint-Julien, Varois-et-Chaignot et à Aiserey. Si certains agriculteurs voient ces bassins comme la solution miracles, d'autres, notamment les membres la Confédération paysanne, y voient des limites.

Une sécurité pour les agriculteurs

Inaugurés en 2011, les quatre bassins de rétention d'eau d'Aiserey sont alimentés par l'eau de pluie et par des nappes phréatiques, notamment celle de la Biètre, la principale rivière du bassin. Avec une contenance de 700 000 mètre cube, ces bassins alimentent 22 exploitations agricoles entre Brazey-en-Plaine et Rouvre-en-Plaine, chez qui l'eau est directement distribuée. Une sécurité pour Jean-Michel Fèvre, président de l'Association Syndicale Autorisée de Biètre, qui gère l'installation : "ça nous permet de sécuriser nos cultures et puis d'investir en fonction des cultures qu'ils exploitent".

Une sorte de réserve pour être sûr de ne jamais manquer. Même si en ce début août les bassins ne sont pas remplis : "avec la chaleur et le vent, on a des problèmes d'évaporation, on a prévu de mettre des panneaux photovoltaïques au dessus". Avec une année aussi sèche que 2022, le niveau d'eau des nappes est plus bas que d'habitude. Des contrôles sont effectués régulièrement, pour savoir si oui ou non le niveau d'eau permet l'exploitation de ces nappes : "tout ça est mesuré, c'est aussi en fonction de ces études que les arrêtés tombent pour réduire les prélèvements", précise Jean-Michel Fèvre.

Un système non durable

Un argument non valable pour Denis Perreau, secrétaire national de la Confédération paysanne : "l'eau est captée comme si elle était perdue, alors qu'elle va à la mer". Avec moins d'eau dans les nappes phréatiques au départ, elle finira forcément par manquer par la suite, dans les rovières et fleuves. Le problème est déplacé. Denis Perreau voit d'autres problèmes : "quand on pompe dans la nappe pour la stocker en surface, elle s'évapore". De plus, ce stockage coûte cher et ne permet pas à tout le monde d'avoir accès à l'eau, alors que c'est pourtant un bien commun. Autre réserve : "si c'est pour des cultures à forte valeur ajoutée comme le maraîchage ou les semences, c'est entendable, si c'est pour l'exportation, ça pose problème", explique Denis Perreau. La Confédération paysanne préconise par contre de récupérer l'eau de pluie, et d'adapter les cultures à ces nouvelles conditions.