Cinq fermes de l'Indre et du Cher participent au Salon à la Ferme

Imaginée suite à l'annulation du Salon de l'Agriculture en 2021, pour cause de Covid, l'opération Salon à la Ferme est reconduite cette année encore. Le principe est simple : la confédération paysanne propose aux visiteurs d'aller à la rencontre d'exploitants agricoles locaux, pour mieux comprendre leur façon de travailler et mieux connaitre leurs productions.

"C'est une opportunité de venir à la rencontre des paysans et des paysannes qui produisent la nourriture localement. C'est l'occasion aussi de répondre aux questions, de mieux se connaître, et de rappeler au passage que si l'on parle de souveraineté alimentaire, cela passe par les circuits courts" annonce Robin Doublier, de la confédération paysanne de l'Indre.

Les circuits courts en recul

Selon la Confédération Paysanne, les consommateurs, promptes à recourir aux circuits-courts pendant les confinement, ont oublié leurs bonnes résolutions d'alors : "Que ce soit en boutique ou sur les marchés, on constate un recul. Or, les producteurs locaux en vente direct ne sont pas plus cher que ce que l'on trouve en supermarché à qualité comparable ! On a besoin de nourriture de qualité et de clients pour vivre de notre travail !"

Cinq fermes du Berry participent cette année : deux dans le Cher et trois dans l'Indre.