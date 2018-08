A Paris et dans plusieurs départements franciliens, mercredi 22 août 2018, le syndicat agricole Modef vend à très petits prix cinquante tonnes de fruits et légumes. Cette action est destinée à sensibiliser les consommateurs aux difficultés des producteurs et à dénoncer les conditions d'importation.

Paris, Île-de-France

Le syndicat agricole Modef organise mercredi 22 août 2018 sa traditionnelle vente de fruits et légumes au "juste prix", comprenez à des prix très très bas. Cette année, cette action est destinée à informer les consommateurs sur "les conditions de production des fruits et légumes en France suite aux réglementations mises en place pour protéger la santé publique et dire la vérité sur les fruits et légumes importés qui ne sont pas soumis à nos mesures de protection".

Le Modef veut aussi sensibiliser le consommateur aux conditions de travail des agriculteurs. Près de "50% des producteurs ont disparu en 20 ans", indique le Modef et la moitié de ceux qui travaillent aujourd'hui est en grande difficulté. Le syndicat souligne aussi que les importations représentent aujourd'hui 40% du marché et dénonce la dépendance alimentaire de plus en plus importante de la France.

Des fruits et légumes vendus à des prix très bas

Les nectarines, poires, prunes, pommes, tomates, melons, pommes de terre, salades et haricots verts seront vendus un peu partout en Ile-de-France mercredi à des prix défiant toutes concurrences (moins de deux euros le kilo de nectarines ou les deux melons).

De nombreux points de vente seront organisés à Paris (place de la Bastille), dans les Hauts-de-Seine (Gennevilliers, Nanterre, Bagneux) et en Seine-Saint-Denis (Montreuil, La Courneuve, Noisy, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis), en Seine-et-Marne (Brou sur Chatereine, Vaires sur Marne ou encore Mitry-Mory) mais aussi dans le Val-de-Marne.

Le détail des villes et des quartiers concernés par ces ventes est sur le site du Modef ainsi que les horaires.

Deux semi-remorques pour l'Ile-de-France

Cinquante tonnes de fruits et légumes vont être transportées depuis le Lot-et-Garonne vers l'Ile-de-France. Officiellement, les ventes commencent pour les plus matinales vers 08h00 mais il est conseillé de venir très tôt car il pourrait y avoir beaucoup de monde devant les étals dès 06h00 et comme chaque année tout devrait partir très vite.

Les fruits et légumes arriveront dans un premier temps à Paris et à Ivry-sur-Seine avant d'être répartis dans plusieurs dizaines de points de vente.

France Bleu Paris sera en direct de l'un de ces "marchés" dans le journal de 07h00 mercredi.