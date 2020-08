Circuits courts en Touraine : Didier et Ludovic, maraîchers de père en fils.

A chaque saison son fruit et son légume ! Et ce n'est pas Ludovic Renard qui vous dira le contraire. c'est son credo, et celui de sa famille, depuis des générations en Touraine.

Didier et Ludovic reviennent à l’essentiel : “Nous proposons à notre clientèle des produits cultivés en agriculture raisonnée mais aussi ceux de producteurs de la région afin d’élargir notre offre.

Notre volonté est de soutenir la production locale et d’en faire bénéficier le plus grand nombre ! Nos collaborations avec nos partenaires clés est notre gage de qualité et de performance.”

Ludovic a rendu la production disponible à toute heure grâce à la mise en place de distributeurs automatiques sous forme de casiers accessibles 24h/24 et 7j/7, et propose désormais une boutique en ligne sur leur site internet.