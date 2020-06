Circuits Courts en Touraine, la ferme du Joyeux Laboureur à Marçay.

La ferme du Joyeux Laboureur à Marçay est une ferme céréalière familiale depuis 4 générations et spécialisée dans la transformation des céréales en farines et en pâtes alimentaires biologiques.

" De la semence à votre assiette", voici la mission qui anime la Ferme du Joyeux Laboureur !!!

Karine et Guillaume Turquois représentent la 4ème génération de cette ferme céréalière familiale. Située à Marçay, près de Chinon, la Ferme du Joyeux Laboureur sème et récolte plusieurs cultures comme le blé dur, le blé tendre, le tournesol, les lentilles vertes... et bien d'autres à venir encore comme les pois-chiches, les lentilles corail... Convertie en bio en 2017, elle s'est spécialisée depuis dans la transformation des céréales de blé dur et blé tendre en farines puis en pâtes sèches alimentaires biologiques aux formes différentes et aux saveurs variées. L'ensemble de la fabrication est effectué dans l'atelier au cœur de la ferme. Les céréales sont meulées lentement sur un moulin à meule de pierre pour obtenir une qualité de farine semi-complète optimale. Comme autrefois les pâtes sont produites avec des moules en bronze et séchées à basse température pendant 17 heures, ce qui leurs permet d'être goûteuses, savoureuses et de conserver toutes leurs qualités nutritives.

Afin de donner une identité à leurs pâtes Karine et Guillaume Turquois ont décidé de créer la marque "Les Épicuriennes" en clin d'oeil à leurs origines rabelaisiennes.

Les Epicuriennes. - La ferme du Joyeux laboureur.

Où trouver les produits de la ferme:

Ô P'tit Vrac à AMBOISE; BIOCOOP LA BIO de A à Z'ay à AZAY LE RIDEAU; LA RESERVE à BEAUMONT EN VERON; LE GARAGE A LEGUMES à BENAIS; LE PALAIS FRUITIER et La Balade des Fromages à BLERE; BIOCOOP La Petite Prairie Bio et LA BELLE TERRE à BOURGUEIL; et beaucoup d'autres adresses dans le département dont Tours, BIOCOOP TOURS NORD, COOP NATURE TOURS CENTRE, AU TOUR DU VRAC, DAY BY DAY, LA BALADE GOURMANDE, LA RUCHE QUI DIT OUI FRANCE, PANIER DE TOURAINE, et LOCAVOR.

Encore des pâtes ! - La ferme du joyeux Laboureur.

Coordonnées :

Karine TURQUOIS , Guillaume TURQUOIS, Ferme du Joyeux Laboureur, Le Vau 37500 MARCAY.

Courriel : lejoyeuxlaboureur@gmail.com

Site : https://www.facebook.com/joyeuxlaboureur/

Tel portable : 06.13.04.18.33