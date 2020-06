Circuits Courts en Touraine, le domaine Dutertre à Limeray.

Ecoutez l'interview de Gilles Dutertre. Copier

Les Dutertre sont propriétaires récoltants depuis 5 générations . Une exploitation familiale d’une superficie de 37 hectares.

Domaine Dutertre à Limeray. - Dutertre.

La vente est effectuée aux particuliers, restaurants, collectivités ou à l’exportation. Le Domaine DUTERTRE est ouvert toute l’année sauf dimanche et jours fériés. Visite des caves , musée de la vigne et du vin dans le Roc troglodyte et dégustations des vins près d’un feu de cheminée.

Les types de vins produits sont :

TOURAINE AMBOISE

ROUGE Cuvée François 1er issu des cépages Gamay, Côt, Cabernet : vin de semi-garde ; Vin léger, fruité, rond. Arôme de fruits rouges.

Les Buttelières, issu de vieilles vignes plantées sur les premiers coteaux argile à silex de l’A.O.P Amboise. 100% du côt (malbec) récolté à une maturité maximale, et élevé en barrique pendant 10 mois. Corsé, fruité, vin de garde.

ROSE Plaisir Sec, tendre, fruité, agréable à boire frais au cours d’un repas ou dans la journée. Il est issu des cépages Gamay , Côt .

BLANC Issu du Chenin, vinifié en sec , demi-sec ou moelleux (vendanges tardives) . Vin de caractère, long en bouche, ayant des saveurs ou odeurs de fleur, de plante ou de miel.

Clos du Pavillon : Sec, à servir avec des coquillages, fruits de mer, entrées , poissons de Loire (brochet ou sandre). Vin apte au vieillissement.

Les Ménates : demi-sec se sert sur de nombreux plats, poissons, volailles, terrine, ou l’après midi. Vin de semi-garde. Souple, rond, fruité, subtil.

Cuvée Gabriel : moelleux, à servir en vin d’honneur, sur un foie gras, avant les desserts ou l’après midi. Bénéficiant du soleil d’automne, les grappes dorées sont récoltées en surmaturité. Se conserve de très nombreuses années. Vin d’exception.

TOURAINE Sauvignon : blanc séduisant le palais et l’odorat, fruité à boire jeune en apéritif, entrées, ou crustacés.

Méthode traditionnelle : blanc brut ou demi sec, vin effervescent, vin de fête.

CREMANT DE LOIRE

Cuvée Saint Gilles : cépages blancs : Chardonnay et Chenin, noirs : Cabernet et Pinot noir. Vin élégant, rond (plusieurs années de vieillissement), fruité, doré avec une finesse de bulles extraordinaire.

A servir frappé à l’apéritif, vin d’honneur, avant les gâteaux ou l’après midi.

Cuvée Vendanges : Chardonnay , blanc de blanc, brut de brut élégant et fin.

Rosé : Assemblage de raisins rouges très fruités.