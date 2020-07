Circuits Courts en Touraine, "les 4 Saisons de la Morinerie" à Saint-Pierre-des-Corps.

Ecoutez, Jeanne Métayer-Geffard des "4 Saisons de la Morinerie" à Saint pierre. Copier

Guillaume Geffard a fait une école d'ingénieur en agriculture à Toulouse et Jeanne Métayer-Geffard des études d'ingénieur généraliste à Nantes. Voici dans le détail, la création de leur exploitation "Les 4 Saisons de la Morinerie" :

Nous nous rencontrons en Guinée Conakry où nous travaillons tous deux en tant que volontaires de solidarité internationale dans la coopération. De retour en France, Guillaume travaille 2 ans dans différentes fermes de maraîchage biologique en France tandis que Jeanne travaille à Paris dans le domaine de la finance solidaire. Puis nous nous installons à Tours en 2015 où nous montons notre première ferme de maraîchage biologique à St Genouph avec un associé. L'aventure légumière se passe bien et nous conforte dans notre volonté de mettre notre énergie dans ce domaine, mais l'aventure humaine se termine mal avec notre associé, nous quittons donc l'entreprise au bout de 3 ans.

Nos deux jeunes maraîchers des "4 Saisons de la Morinerie" à Saint-Pierre-des-Corps. - Les 4 Saisons de la Morinerie.

Jeanne travaille alors au montage d'un projet de conserverie biologique et artisanale couplée à un restaurant afin de transformer les surplus de légumes des maraîchers de la zone. Ces projet collectif, avec 3 associés est finalement abandonné faute de trouver un local adéquat après plus de 2 ans de recherches. Guillaume a pendant ce temps monté un nouveau projet de maraîchage biologique à St Pierre des Corps, sur un terrain nu situé en pleine zone urbaine appartenant à la Mairie: "Les 4 Saisons de la Morinerie" naît en Septembre 2019, où Jeanne le rejoint à plein temps à partir de Mars 2020, suivie par un salarié le mois suivant.

"Les 4 Saisons de la Morinerie" à Saint-Pierre-des-Corps. - Les 4 Saisons de la Morinerie.

Il faut y installer les serres, l'irrigation, des bâtiments agricoles, planter des arbres, semer une prairie, préparer le sol, viabiliser le terrain, bref mille et une choses pour lesquelles Guillaume reçoit un appui de la Métropole et de nombreux coups de main bénévoles. L'idée est de cultiver une grande diversité de légumes et de plantes aromatiques, parmi lesquelles certaines espèces et variétés peu connues du grand public: parce que c'est bon, que ça change et que ça nous amuse !

Arroche, agastache, poire de terre, oca du pérou, héliantis, capucine tubéreuse, physalis, tétragone ou scorsonère côtoient des variétés plus connues: courge tristar ou kabocha, basilic pourpre, aubergines blanches, patates douces, carottes et blettes jaunes et rouges, radis noir "red meat", chou rave violet, tomates jaunes, vertes ou noires, maïs multicolore, mais les plus classiques poireaux, épinards, céleri-rave, haricots, oignons, échalotes, artichauts, asperges, fraises, rhubarbe, melon, pastèque, courgettes ont également leur place. Nous faisons la part belle aux aromatiques qui parfument tous ces légumes et fruits: menthe, estragon, thym, sarriette, origan, persil, coriandre, basilic, oseille, origan, .. nous régalent de leur odeur.

Mais quelle est donc cette plante ? Les 4 Saisons de la Morinerie à Saint-Pierre-des-Corps. - Les 4 Saisons de la Morinerie.

A terme, nous aurons également des fruits puisque 70 arbres fruitiers ont été plantés cet hiver (poiriers, abricotiers, figuiers, pommiers, cognassiers, pruniers, noisetiers,) en plus de 80 arbres d'espèces locales destinées à attirer les insectes (sureau, cornouiller, aubépine, églantier, sorbier, viorne, arbre de Judée, tilleul,..). Afin de favoriser la biodiversité sur notre terrain, nous avons également installé des nichoirs à mésanges et pipistrelles, des perchoirs à rapaces, hôtels à insectes et une ruche. Comme nos seuls moyens de défense contre les ravageurs divers (lapins, insectes, gastéropodes, vers et larves) sont mécaniques (voiles et filets protecteurs sur les cultures en place), nous cherchons à ce qu'un écosystème se mette en place afin de limiter leur prolifération.

L'arme ultime anti-pucerons !!!! - Les 4 saisons de la Morinerie.

Pour le moment, comme nous n'avons pas encore une grande diversité de légumes à proposer à la vente, nous ne commercialisons notre production que via la livraison à des magasins spécialisés: Coop Nature Tours Centre (17 rue Chalmel à Tours), Coop Nature Chambray (13 rue Augustin Fresnel) et Biocoop Biocité (6 rue Emile Zola à Tours). A partir de Septembre, nous organiserons un marché à la ferme le vendredi soir (16h30-19h) et des paniers d'AMAP distribués sur place le mardi soir de 17h à 20h.