Circuits Courts en Touraine, les poules de Manuela Leduc à Cléré-les-Pins.

Avoir des poules est un geste militant et écolo et peut concerner les particuliers comme les entreprises. Découverte de l'élevage "Le Haut Montmartre" de Manuela Leduc à Cléré-les-Pins.

Ecoutez, l'interview de Manuela Leduc, passionnée par les gallinacés. Copier

Manuela Leduc sélectionne ses reproducteurs depuis plus d'une dizaine d'années (avec plusieurs titres de championne régionale et un titre de vice-championne de France) et élève une quinzaine de races de poules qui grandissent à leur rythme, au grand air, alimentées avec un mélange de grains issu d'un circuit court.

En races anciennes : Géline de Touraine, Coucou de Rennes, Sussex et Marans.

En races naines : Araucana, chabo, Pékin en diverses variétes, Marans naine, Poule soie.

En grandes races : Araucana, Ayam Cémani, Ayam Ketawa (coq rieur), Pavlovskaya, Poule soie.

Gallinacé de Manuela. - Manuela Leduc.

Manuela a créé une petite boutique sur l'élevage pour que ses clients puissent repartir avec l'essentiel pour le bien être des poulettes toujours avec un esprit éco-responsable : des mangeoires fabriquées à partir de cannes à sucre et de betteraves, de l’alimentation bio ou circuit court, des compléments alimentaires à base de plantes..

De quoi régaler les poulettes. - Manuela Leduc.

Manuela Leduc propose également des poulaillers aux collectivités et aux entreprises pour sensibiliser à la sauvegarde des races et à la réduction des déchets. Un projet rentrant totalement dans la démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) dont l'idée est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec leurs partenaires.

Pour Manuela, avoir des poules est un geste militant et écolo et peut concerner les particuliers comme les entreprises. Le confinement a été, en tout cas elle l'espère, une réelle prise de conscience pour revenir à un respect de la nature et de son rythme et a rappelé toute l'utilité de l'autonomie alimentaire.