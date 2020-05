Circuits Courts en Touraine, une envie de terrines avec Philippe Derré.

Un pique-nique ? Philippe Derré et son équipe vous proposent des terrines apéritifs, produits du terroir d’Indre et Loire : du porc Rois Rose de Touraine, de la pomme tapée et bien d’autres....

Philippe Derré, créateur de "37 saveurs de la vallée des rois". Copier

Epicuriens, hédonistes, gourmets et gourmands nous avons élaboré différentes terrines pour vous faire découvrir les saveurs et les parfums subtils de notre Touraine. Vous pourrez comme il vous plaira en fonction de votre humeur les déguster lors d'un apéritif dînatoire ou les savourer confortablement assis dans un fauteuil avec un bon verre de vin.

Nos produits sont fabriqués de façon artisanale et ils conjuguent tradition, qualité, passion et histoire de notre terroir.Ils sont généreux en arôme et en typicité. Nous nous efforçons de doser méticuleusement chacun des ingrédients qui composent nos recettes afin de respecter leur nature et leur parfum .

La fabrication de ces terrines est réalisée sans conservateur ni colorant ni additif ainsi le produit "conserve....." toutes ses qualités gustatives.

Pour en savoir plus: Les saveurs de la vallée des rois.