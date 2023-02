Circuits-courts : le premier drive fermier de Creuse fête ses 10 ans !

Quand des agriculteurs se réunissent pour vendre ensemble leurs produits, sur commande, à des clients situés près de chez eux, c'est ce qu'on appelle un "drive fermier". En Creuse, le premier est né il y a dix ans à Chambon-sur-Voueize. Baptisé "A vendredi", il a été lancé en septembre 2013 avec neuf producteurs. Aujourd'hui, ils sont seize.

Le drive a bien grandi et s'est développé en ouvrant trois autres lieux de distribution à Mainsat ( devant la ferme de Christine et Louis à Soubrebost), Jarnages (à l'auberge L'Alzire) et Sannat (au sein de La P'tite coop ). Chaque semaine environ soixante-dix familles passent commande sur le site internet . Elles récupèrent leurs paniers le vendredi en fin d'après-midi.

Claudie fait partie des clients fidèles depuis dix ans. Elle ne va presque plus au supermarché, seulement une fois par mois, car elle trouve presque tout ce dont elle a besoin au drive, des laitages à la viande en passant par le miel, le pain et les légumes : "On n'a pas de panier imposé contrairement aux AMAP, il y a une liberté et une flexibilité, c'est ça qui m'a convaincue. On connait les producteurs, quand on va chercher les paniers c'est un moment convivial !"

Boom pendant la crise sanitaire

Le nombre de clients augmente depuis 2013, sauf en 2023 en raison du contexte économique difficile pour les commerces. En revanche, le boom des circuits-courts connu pendant la crise sanitaire n'a pas duré. Le drive de Chambon-sur-Voueize a distribué jusqu'à 200 commandes par semaine lors de la période Covid-19. "On a multiplié par quatre nos ventes, mais ensuite on a seulement divisé par deux, donc on fait quand même mieux qu'avant le Covid", précise Françoise Desmoulins, productrice de plantes aromatiques et médicinales à Vigeville.

Le modèle continue de convaincre consommateurs et agriculteurs : "Malgré la baisse actuelle des chiffres, je garde un esprit positif envers les drives. Ils permettent de commercialiser facilement nos produits, contrairement aux marchés qui demandent beaucoup de temps et lors desquels on ne sait jamais combien on va vendre", explique Louis Verduijn, maraîcher à Mainsat. "C'est une réussite ! On appelle cela drive mais ça n'a rien à voir avec un drive classique où les gens récupèrent les produits en baissant la fenêtre de la voiture. Là il y a des échanges avec les clients tous les vendredis soirs", sourit Françoise Desmoulins.

Plusieurs drives fermiers en Creuse

Le drive de Chambon-sur-Voueize a fait des émules. Depuis sa création, plusieurs ont été lancés, notamment à Boussac ( "Je me régale local") et Guéret à la Quincaillerie numérique ( "Les cagettes chouettes" ), ou encore à Dontreix depuis juillet 2021.